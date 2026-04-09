Buchvorstellung „Frauenperspektiven Freiburg und Südschwarzwald“ mit Mira Preusse, MiNZ&KUNST, Susanne Fritz, Elisabeth Jockers

Die Buchvorstellung „Frauenperspektiven Freiburg und Südschwarzwald“ lädt ein, 25 Frauen aus dem kulturellen Leben der Region und ihre besonderen Orte neu zu entdecken. In Fotografien und Texten werden Autorinnen, Künstlerinnen und Kulturschaffende vorgestellt, die ihre Lieblingsplätze öffnen und Einblicke in ihr Wirken geben.

Am 18. April lesen Susanne Fritz und Elisabeth Jockers aus ihren Texten, Autorin Mira Preusse und Fotografin MiNZ&KUNST begleiten von 15 bis 17 Uhr durch die Veranstaltung in der Kulturvilla Jamm im Stadtpark Lahr. Mit Susanne Fritz geht es auf biografische und literarische Spuren ins Freiburger Literaturhaus und Elisabeth Jockers nimmt die Besucher:innen mit in den Zähringer Wald, wo Natur und Melodie der Umgebung erfahrbar werden. Welche Bedeutung haben kulturell leicht zugängliche Orte für unsere Gesellschaft? Welche Position nimmt hier der Kultur Joker als kostenfreies Medium ein? Und nähern sich Fritz und Jockers dem Schreiben als kulturelles Elemant an? Musikalisch begleitet wird der Nachmittag von Leonore Gäbel, die die Eindrücke klanglich unterstreicht. Die Veranstaltung in der Kulturvilla Jamm bietet die Gelegenheit, die Lebens- und Wirkungswelten engagierter Frauen in Freiburg und dem Südschwarzwald aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Infos: blackforestpowerwoman.de

Bild: Susanne Fritz, Foto: MiNZ&KUNST