Freiburg setzt neue Maßstäbe in der Wirbelsäulenchirurgie: Endoskopische Verfahren ermöglichen schonendere Eingriffe und schnellere Genesung

Patientinnen und Patienten mit Wirbelsäulenbeschwerden haben jetzt eine schonendere und gleichzeitig hochpräzise Behandlungsoption: Das Loretto-Krankenhaus Freiburg hat sich unter Leitung des Ärztlichen Direktors und Chefarztes Dr. Frank Hassel zu einem der führenden Zentren für endoskopische Wirbelsäulenchirurgie entwickelt und gilt auch auf internationaler Ebene als Vorreiter bei der Anwendung dieser hochmodernen Technik.

Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie stellt einen entscheidenden Fortschritt in der Behandlung von Bandscheibenvorfällen, Spinalkanalstenosen und degenerativen Wirbelsäulenveränderungen dar, da sie Eingriffe durch minimalinvasive Zugänge ermöglicht, Muskulatur und Weichteilgewebe weitgehend schont und gleichzeitig die postoperative Belastung für Patientinnen und Patienten erheblich reduziert.

Dank kleiner Hautschnitte, feinster Instrumente und hochauflösender Endoskope können Eingriffe nun deutlich präziser und gewebeschonender durchgeführt werden. Patienten profitieren von deutlich geringeren Schmerzen nach der Operation, schnellerer Mobilisation und einer erheblich verkürzten Erholungszeit, sodass sie schneller in ihr gewohntes Leben zurückkehren können. Die Verfahren gelten zudem als besonders sicher: Die Infektionsrate liegt nahezu bei null. „Unsere Patientinnen und Patienten erleben deutlich weniger Beschwerden und können sich schneller erholen – das ist für uns der wichtigste Maßstab für den Erfolg unserer Arbeit“, erklärt Dr. Frank Hassel.

Seit Oktober 2020 gehört das Loretto-Krankenhaus zur Artemed-Gruppe und hat sich in den vergangenen Jahren auch auf internationaler Ebene als Vorzeigeklinik für endoskopische Wirbelsäulenchirurgie etabliert. Dr. Hassel ist Mitglied des Research Committee der renommierten Fachgesellschaft EUROSPINE und stellt die innovative Technik regelmäßig auf internationalen Kongressen vor, um Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse mit Fachkräften weltweit zu teilen.

Unter der Leitung von Dr. Hassel vereint das Wirbelsäulenzentrum technologische Innovation, medizinische Präzision und patientenorientierte Versorgung. Durch den minimalinvasiven Zugang, modernste Bildgebung und endoskopische Präzision wird die Belastung für Patientinnen und Patienten auf ein Minimum reduziert, während höchste Sicherheitsstandards eingehalten werden. Das Loretto-Krankenhaus setzt damit neue Maßstäbe für die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen.

Bild: Dr. Frank Hassel, Ärztlicher Direktor Loretto-Krankenhaus © Artemed Kliniken Freiburg