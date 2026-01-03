Kubus³, ArTik und SlowClub bangen um ihre Räume: Statement der Betroffenen „Jubiläum im Schatten der Existenzkrise“

Kubus³ wurde am 6. Dezember 2025 20 Jahre alt: Der Verein kann auf zwei Jahrzehnte voller künstlerischer, kultureller und menschlicher Vielfalt zurückblicken, in denen die Inklusion einen immer höheren Stellenwert erlangte. Für die kommenden Jahre plant Kubus³ seine Türen noch weiter zu öffnen und künstlerische Angebote einem noch breiteren Publikum zu ermöglichen. So investierte der Verein in diesem Sommer in eine barrierefreie Toilette für mobilitätseingeschränkte Menschen und richtete einen reiz-‌armen Rückzugsraum ein, der Personen, die Pausen und Ruhe benötigen, Entspannung bietet.

Doch die Zukunft von Kubus³ ist bedroht. Die Ergon Invest GmbH, Vermieterin der Werkstatthalle und des Atelierhäuschens für das Kubus³-Projekt im WERKHAUS plant ein Neubauprojekt. Von diesen Abriss- und Neubauplänen sind auch andere Kulturinstitutionen betroffen: Der Slow Club e.V., die Jazz- und Rockschulen mit dem Auditorium und der ArTik e.V. mit dem Freizeichen.

Die Möglichkeit, neue Räume im erweiterten Kulturpark anzumieten, steht zwar im Raum, jedoch sind Konditionen und der Zeitpunkt völlig unklar.

Daher konzentriert sich der Verein vorrangig auf die Suche nach einer neuen zukunftsfähigen Lösung. Gesucht werden etwa 450 m² mit einer großen Halle, Atelierräumen und Büros, idealerweise zentral gelegen, barrierefrei und gut mit ÖPNV erreichbar.

Kubus³ berührt mit seinem vielfältigen, inklusiven und künstlerischen Programm zahlreiche Menschen, die aus sozialen, kulturellen, gesundheitlichen oder ökonomischen Gründen oft von Kunst- und Kulturangeboten ausgeschlossen bleiben. Besonders in Krisenzeiten leisten Kultureinrichtungen einen wertvollen Beitrag: Sie schaffen künstlerische Auseinandersetzungen, Diskursräume und Perspektivenvielfalt, verleihen Menschen eine Stimme, ermöglichen künstlerischen Ausdruck und machen Kunst sowie gesellschaftliche Themen sichtbar und erlebbar.

Viele Kulturorte in Deutschland stehen unter Druck und müssen um ihre Existenz fürchten.

Doch Kubus³ will weitermachen! Denn der Verein ist ein Leuchtturm gelebter Inklusion und vielfältigster Kreativität.

So öffnen die inklusiven Projekte wie die Maskentheatergruppe und die Bildhauerwerkstatt EigenArt Kunst für alle. Der Kunstparkour und die Theatergruppe bieten jungen Menschen kreative Plattformen. Im WERKHAUS können sich Menschen über das Jobcenter Freiburg (AGH Maßnahme) künstlerisch entfalten, ohne Druck. Die Schulprojekte von Kubus³, die vorwiegend mit Berufsschul- und Vorbereitungsklassen durchgeführt werden, ermöglichen kreative Freiheit jenseits des schulischen Leistungsdrucks. Über offene Werkstatt-Angebote lädt Kubus³ darüber hinaus alle Kunstinteressierten regelmäßig zu ArtCafés ein, um bei Kaffee und Kuchen gemeinsam kreativ zu sein.

Kubus³ ruft die Freiburger Stadtgesellschaft und alle Unterstützenden auf, sich für den Erhalt von Kulturräumen einzusetzen und Möglichkeiten für neue Kulturräume zu schaffen. Hinweise und Unterstützung sind willkommen, um gemeinsam eine Lösung zu finden und die kulturelle Vielfalt Freiburgs zu bewahren.



Weitere Infos: ww.w.kubus3-projektwerkstatt.de und www.instagram.com/kubusdrei



Statement: Das Team des Kubus³

Foto: Kubus³